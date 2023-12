Westpac Bankingration Aktie: Ein handfester Grund

Die Dividendenrendite von Westpac Banking beträgt derzeit 8,62 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Daher haben unsere Analysten dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik gegeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie haben wir festgestellt, dass es eine starke Aktivität in Beiträgen und Diskussionen gibt, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was zu einem "Schlecht"-Rating für die langfristige Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Westpac Banking zeigt eine überwiegend positive Meinung in den sozialen Medien. Allerdings gab es in den letzten Tagen vermehrt negative Themen, weshalb wir zu einer "Neutral"-Bewertung für das Anleger-Sentiment kommen.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Westpac Banking-Aktie sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für Westpac Banking hinsichtlich der Dividendenpolitik und des Anleger-Sentiments, während der RSI eine positive Bewertung für die Aktie darstellt.