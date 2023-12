Westpac Bankingration Aktie: Was für ein Erfolg!

Die aktuelle Stimmung der Anleger bei Westpac Banking ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr negativ. In den vergangenen zwei Wochen wurden die Äußerungen und Meinungen analysiert, um einen zusätzlichen Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Dabei wurde festgestellt, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu der Gesamteinschätzung "Schlecht" führte.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Westpac Banking innerhalb von 7 Tagen überverkauft sind. Der RSI liegt bei 7,25, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ist ebenfalls ein Indikator für eine überverkaufte Situation und erhält ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 21,46 AUD für die Westpac Banking-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 22,88 AUD, was einem Unterschied von +6,62 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält.

Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert und liegt bei 21,47 AUD, wobei der letzte Schlusskurs einen Unterschied von +6,57 Prozent aufweist und somit ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält Westpac Banking daher eine "Gut"-Bewertung aus einfacher Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie werden auch als Maßstab für die Stimmung rund um Aktien betrachtet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Fall zeigte die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Ebenso gab es kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führte. Insgesamt erhält Westpac Banking daher bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".