Westpac Banking Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Stimmung der Anleger gegenüber Westpac Banking in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Daher erhält der Titel insgesamt die Einschätzung "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende weist Westpac Banking derzeit eine Dividendenrendite von 8,62 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 9,49 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse der Westpac Banking-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 21,46 AUD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 22,88 AUD, was einem Unterschied von +6,62 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 21,47 AUD über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist Westpac Banking ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,13 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 12,14 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien erhält.