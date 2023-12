Westpac Banking Aktie: Ist das noch wichtig?

Die australische Bank Westpac Banking hat eine Dividendenrendite von 8,62 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 9,54 % liegt. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine starke Aktivität in den Diskussionen über Westpac Banking. Dies führt zu einer positiven Einschätzung des langfristigen Stimmungsbildes.

Die technische Analyse der Aktie zeigt eine Abweichung von +4,85 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine positive Bewertung und somit ein "Gut"-Rating für die Aktie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend positive Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Westpac Banking in den letzten Tagen. Allerdings sind die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Insgesamt erhält Westpac Banking für die Dividendenrendite und die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating, während das langfristige Stimmungsbild und die einfache Charttechnik zu einem "Gut"-Rating führen.