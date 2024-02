Westpac Banking Aktie: Gigantischer Hammer!

Der Aktienkurs von Westpac Banking verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,96 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 2,87 Prozent, was einer Outperformance von +4,09 Prozent für Westpac Banking entspricht. Der "Finanzen"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 0,23 Prozent, wobei Westpac Banking um 6,73 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Es gab jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was mit einer "Gut"-Bewertung honorieren wird. Zusammengefasst erhält Westpac Banking für diese Stufe daher ein "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Westpac Banking eingestellt waren. Es gab insgesamt sechs positive und acht negative Tage, während die neuesten Nachrichten neutral waren. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Westpac Banking daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Mit einer Dividendenrendite von 8,74 Prozent liegt Westpac Banking nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 9 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als ein neutrales Investment betrachtet und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.