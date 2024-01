Die Jiangsu Guomao Reducer-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen führen zu neuen Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf Jiangsu Guomao Reducer wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die Anlegermeinungen in den sozialen Medien waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Jiangsu Guomao Reducer. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen einen Wert von 63,11, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 71,45, was auf eine "Schlecht"-Einschätzung hinweist. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" aufgrund des RSI-Signals.

In Bezug auf den Kurs liegt Jiangsu Guomao Reducer mit 15,06 CNH nun -10,99 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auch basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage ergibt sich eine Einschätzung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -16,8 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.