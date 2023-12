Westone Information Industry Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die technische Analyse der Cetc Cyberspace Security-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 28,54 CNH liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 23 CNH weicht somit um -19,41 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt der letzte Schlusskurs (23,24 CNH) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,03 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Cetc Cyberspace Security-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Cetc Cyberspace Security liegt bei 72,56 und führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 54,68 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung auf "Schlecht".

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cetc Cyberspace Security einen Wert von 67 auf. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (KGV von 0) liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Aus fundamentaler Sicht erhält Cetc Cyberspace Security damit eine "Neutral"-Bewertung.

Was die Dividendenpolitik betrifft, schüttet Cetc Cyberspace Security nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten, mit einer Differenz von 0,77 Prozentpunkten (0,25 % gegenüber 1,02 %). Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.