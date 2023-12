Westone Information Industry Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Der Aktienkurs von Cetc Cyberspace Security verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -37,85 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt die Aktie um 49,98 Prozent unter dem Durchschnitt von 12,13 Prozent. Für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt die mittlere jährliche Rendite 17,22 Prozent, wobei Cetc Cyberspace Security aktuell 55,07 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 67,33 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung rund um die Aktie wurde anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Dabei zeigte sich, dass die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung für Cetc Cyberspace Security unterdurchschnittlich sind, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse bezieht sich auf trendfolgende Indikatoren, insbesondere den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt für die Aktie bei 28,75 CNH, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 24,56 CNH liegt und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 23,24 CNH liegt hingegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Basis führt. Insgesamt erhält Cetc Cyberspace Security daher auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.