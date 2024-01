Westone Information Industry Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Die Cetc Cyberspace Security wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 27,41 CNH, während der Aktienkurs bei 19,85 CNH liegt, was einer Abweichung von -27,58 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 22,91 CNH zeigt mit einer Abweichung von -13,36 Prozent, dass die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht" bewertet wird.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" hat die Cetc Cyberspace Security in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -56,59 Prozent erzielt, während der Durchschnitt in dieser Branche um 18,74 Prozent gestiegen ist. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, in dem die durchschnittliche Rendite bei 12,12 Prozent lag, ergibt sich eine Underperformance von 49,97 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl in der Branche als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Cetc Cyberspace Security bei 67 liegt. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche ein KGV von durchschnittlich 0, was darauf hinweist, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass der 7-Tage-RSI aktuell bei 82,89 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Cetc Cyberspace Security momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Hingegen liegt der 25-Tage-RSI weder im überkauften noch im überverkauften Bereich und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Cetc Cyberspace Security basierend auf dem RSI mit "Schlecht" bewertet.