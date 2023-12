Westone Information Industry Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Cetc Cyberspace Security wurde in den vergangenen zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge ausgewertet und festgestellt, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Um die aktuelle Lage des Wertpapiers einzuschätzen, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 91,98 Punkten, was bedeutet, dass die Cetc Cyberspace Security-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI hingegen liegt bei 59,75, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit erhält sie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Punkt unserer Analyse.

In Bezug auf die Dividende weist Cetc Cyberspace Security mit 0,25 % eine leicht niedrigere Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten (1,02 %) auf. Die Differenz von 0,77 Prozentpunkten führt hier zu einer "Neutral"-Einstufung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cetc Cyberspace Security beträgt 67, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" als weder unter- noch überbewertet eingestuft wird. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung von unserer Redaktion.