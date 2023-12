Westmountain Gold Aktie: Ist das wirklich alles?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das hilft zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Westmountain Gold wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Auch der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte und gibt der Aktie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -20 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt hingegen nur eine geringe Abweichung von +4 Prozent und führt somit zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation deutet darauf hin, dass sich die Stimmung für Westmountain Gold in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Westmountain Gold diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Insgesamt erhält Westmountain Gold in allen analysierten Bereichen ein "Neutral"-Rating.