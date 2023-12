Westmount Energy-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Stimmung der Anleger bei Westmount Energy in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr negativ. Dies geht aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen hervor, die zur Gewinnung eines weiteren Bewertungsfaktors für die Aktie ausgewertet wurden. Es wurde festgestellt, dass in den letzten Tagen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Aktie führte.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Westmount Energy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 0,02 EUR. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,0165 EUR, was einem Unterschied von -17,5 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen einen Wert von 0,02 EUR, wobei der letzte Schlusskurs jeweils unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In den letzten Wochen konnte keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes bei Westmount Energy festgestellt werden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine bedeutenden Unterschiede ausgemacht werden. Daher wird das Sentiment und Buzz in Verbindung mit der Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Westmount Energy wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI zeigt an, dass Westmount Energy überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Westmount Energy-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.