Westmount Energy Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die Westmount Energy-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,02 EUR, jedoch lag der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,0175 EUR, was einem Unterschied von -12,5 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,02 EUR weist mit einem Schlusskurs von -12,5 Prozent ein "Schlecht"-Rating auf.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie von Westmount Energy als "Neutral" eingestuft. Die Diskussionsintensität war in den vergangenen Monaten durchschnittlich, während die Rate der Stimmungsänderung nur geringfügige Änderungen aufweist.

In Bezug auf Dividenden schüttet Westmount Energy niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu der Gesamteinschätzung "Schlecht" führt. Die Kommentare und Wortmeldungen der vergangenen Tage haben ebenfalls vorwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung sowohl aus charttechnischer Sicht, im Sentiment und Buzz, der Dividendenpolitik und der Anleger-Stimmung.