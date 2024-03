Westmount Energy Aktie: Aus und vorbei!

Die technische Analyse der Westmount Energy zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,02 EUR, während der Aktienkurs bei 0,0165 EUR um -17,5 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,02 EUR, was einer Abweichung von -17,5 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Diskussionsintensität der Westmount Energy als normal eingestuft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Westmount Energy daher als "Neutral"-Wert bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Westmount Energy-Aktie beträgt 50, was auf ein neutrales Rating hindeutet, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie mit einem RSI-Wert von 50 als neutral eingestuft.

In Bezug auf die Dividende kann festgestellt werden, dass die Dividendenrendite der Westmount Energy bei 0 % liegt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 5,55 Prozentpunkten bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.