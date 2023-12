Westminster Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Die Diskussionen zu Westminster auf sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert besprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Westminster bezüglich der Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.

Was die fundamentalen Daten betrifft, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis derzeit bei 7, was bedeutet, dass die Börse 7,03 Euro für jeden Euro Gewinn von Westminster zahlt. Dies ist 90 Prozent weniger als vergleichbare Werte in der Branche. Im Bereich "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 73. Aufgrund dessen wird der Titel als unterbewertet eingestuft und auf Grundlage des KGV als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Westminster im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektronischen Geräte und Komponenten auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 10,19 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt ist. Somit wird der Ertrag als niedriger angesehen, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses liegt Westminster mit einer Rendite von -43,48 Prozent mehr als 34 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie"). Die "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -5,23 Prozent, wobei Westminster mit 38,24 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.