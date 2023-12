Westminster Aktie: Quo vadis?

Weitere Suchergebnisse zu "Viad":

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Westminster eine Rendite von -43,48 Prozent erzielt, was mehr als 34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite von Westminster in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" mit 38,24 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von -5,23 Prozent. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Westminster liegt der RSI7 aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Westminster überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Westminster-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussionen zu Westminster auf sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel überwiegend neutral waren. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Westminster im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 10,19 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht".

Insgesamt zeigen die Analyseergebnisse, dass die Aktie von Westminster in verschiedenen Bereichen wie Branchenvergleich, Relative Strength Index und Dividende eher schlecht abschneidet und daher entsprechend bewertet wird.