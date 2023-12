Westminster Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Westminster beträgt das aktuelle KGV 7, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen fundamental unterbewertet ist. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten", die im Durchschnitt ein KGV von 73 aufweisen, zeigt sich die Unterbewertung von Westminster.

Die Aktie von Westminster hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -43,48 Prozent erzielt, was 31,88 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -5,79 Prozent, was Westminster aktuell um 37,68 Prozent unter diesem Wert positioniert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Westminster-Aktie über die letzten 200 Handelstage 1,39 GBP beträgt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1.325 GBP, was einer Differenz von -4,68 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Die Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs darüber liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Westminster also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Westminster-Aktie beträgt aktuell 100, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt dagegen, dass Westminster überverkauft ist und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für Westminster.

Insgesamt zeigt sich also, dass Westminster fundamental unterbewertet ist, eine schlechte Performance im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor aufweist, aber in der technischen Analyse auf kurzfristiger Basis gut abschneidet. Die Bewertung des RSI ergibt ein neutrales Gesamtbild für Westminster.