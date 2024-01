Westminster Aktie: Eine klare Abfuhr!

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

Der Relative Strength Index (RSI) der Westminster wird derzeit bei 20 bewertet, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die RSI25, die den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 16, was ebenfalls als überverkauft betrachtet wird und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Westminster von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei 0 liegt, was eine negative Differenz von -10,25 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt.

Im Branchenvergleich hat Westminster in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -43,48 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Westminster 35,78 Prozent unter dem Durchschnittswert, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen hauptsächlich neutrale Themen rund um Westminster, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie von Westminster bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.