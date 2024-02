Westlake Chemical Aktie: Das ist beeindruckend!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Westlake Chemical diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen mit den positiven Themen rund um Westlake Chemical, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine bedeutende Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Westlake Chemical beträgt 13, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 90 eine Unterbewertung darstellt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Westlake Chemical im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,35 Prozent erzielt, was jedoch 776,68 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Unterperformance führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien sind ebenfalls wichtige Faktoren. Bei Westlake Chemical konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung im Stimmungsbild festgestellt werden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Ebenso wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer insgesamt "Gut"-Rating auf dieser Stufe führt.