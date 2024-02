Westlake Chemical Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "Westlake Chemical":

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage unter den Anlegern in den letzten Tagen größtenteils positiv. Überwiegend wurde positiv über das Unternehmen Westlake gesprochen, wobei an neun Tagen positive Themen im Vordergrund standen und an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aufgrund dieser positiven Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Die Anleger-Sentiment-Einschätzung fällt dementsprechend ebenfalls positiv aus.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Westlake derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Chemikalien. Mit einer Differenz von 8313,34 Prozentpunkten (1,75 % gegenüber 8315,09 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

Die langfristige Meinung von Analysten über die Westlake-Aktie fällt neutral aus. Von insgesamt fünf Bewertungen liegen eine als "Gut", drei als "Neutral" und eine als "Schlecht" vor. Es gab keine Analystenupdates zu Westlake im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 124 USD, was einer erwarteten Performance von -8,47 Prozent entspricht, da die Aktie derzeit bei 135,48 USD liegt. Auf Basis dieser Entwicklung bewerten wir die Aktie insgesamt neutral.

Im Branchenvergleich hat die Westlake-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 36,1 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Materialien" liegt Westlake damit 762,39 Prozent unter dem Durchschnitt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt 798,49 Prozent, und Westlake liegt aktuell 762,39 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit "Schlecht".