Westlake Chemical Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die Einschätzung der Aktienkurse eines Unternehmens kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung beeinflusst werden. Unsere Analysten haben sich Westlake Chemical auf sozialen Plattformen angesehen und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien bezüglich Westlake Chemical diskutiert wurden, waren überwiegend neutral. Basierend auf dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral".

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild bei Westlake Chemical. Eine Veränderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Westlake Chemical keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird das Kriterium auch hier mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Daher erhält Westlake Chemical in dieser Hinsicht ebenfalls die Bewertung "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") erzielte Westlake Chemical im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,35 Prozent, was 46,28 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemikalien" beträgt 55,63 Prozent, und Westlake Chemical liegt derzeit 46,28 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Aktie von Westlake Chemical mit einem Wert von 13,81 86 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" bewertet werden. Dies zeigt eine Unterbewertung an und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.