Westlake Chemical Aktie: Was noch aussteht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Westlake Chemical liegt bei 52,83, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beläuft sich auf 61,11, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Westlake Chemical in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat. Daher erhält die Aktie eine "gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Auch hier erhält Westlake Chemical eine "gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende liegt Westlake Chemical mit einer Ausschüttung von 8,86% deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 8315,09%. Dies führt zu einer "schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Westlake Chemical aktuell 13,81, was 82% unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies weist darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie eine "gut"-Bewertung erhält.