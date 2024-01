Westlake Chemical Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die Westlake Chemical Aktie wird derzeit mit gemischten Bewertungen betrachtet. Mit einer Dividendenrendite von 8,86 Prozent liegt sie deutlich unter dem Branchendurchschnitt in der Chemiebranche. Daher wird sie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Westlake Chemical in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Der Aktienkurs hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von 9,35 Prozent erzielt, was jedoch mehr als 46 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Chemikalien"-Branche in den letzten 12 Monaten liegt Westlake Chemical deutlich darunter und erhält daher ein "Schlecht"-Rating. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 68,29, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt, ebenso wie der RSI25 mit einem Wert von 59,23. Insgesamt wird die Westlake Chemical Aktie aufgrund dieser verschiedenen Faktoren als "Neutral" bewertet.

