Westlake Chemical Aktie: Hilfe!

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Westlake Chemical war in den letzten Tagen neutral. Es gab keine deutlichen Ausschläge in der Kommunikation über positive oder negative Themen. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, da weder positive noch negative Themen von den Anlegern diskutiert wurden.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Westlake Chemical eine Rendite von 9,35 Prozent erzielt, was mehr als 65 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Chemikalien" hatte in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 74,65 Prozent, wobei Westlake Chemical mit 65,3 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Westlake Chemical im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Chemikalienindustrie eine Rendite von 8,86 % aus, was 8333,52 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt von 8342,38 % ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Westlake Chemical als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 13,81 liegt insgesamt 85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Chemikalien", welcher bei 94,78 liegt. Aus diesem Grund erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".