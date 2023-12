Westlake Chemical Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Der Vergleich des Aktienkurses von Westlake Chemical mit anderen Unternehmen im Sektor "Materialien" zeigt, dass die Rendite des Unternehmens um 43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Chemikalien"-Branche beträgt die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Monate 52,48 Prozent, aber auch hier liegt Westlake Chemical mit 43,13 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen gegeben hat. Aufgrund dessen wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz wurde keine Zunahme oder Abnahme festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse ergibt, dass die 200-Tage-Linie der Westlake Chemical aktuell bei 22 USD liegt, während der Aktienkurs bei 21,65 USD liegt, was zu einem Abstand von -1,59 Prozent führt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 21,85 USD, was einer Differenz von -0,92 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen vermehrt negative Meinungen geäußert wurden und auch in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um das Unternehmen diskutiert wurden. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass die Aktie als "Schlecht" einzustufen ist. Insgesamt wird die Aktie von Westlake Chemical bezogen auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" bewertet.