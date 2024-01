Westlake Chemical Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Westlake Chemical":

Der Aktienkurs von Westlake hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 36,1 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Westlake damit 38,35 Prozent unter dem Durchschnitt von 74,45 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemikalien" beträgt 74,45 Prozent. Westlake liegt aktuell 38,35 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Westlake-Aktie beträgt aktuell 74, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt eine "Neutral"-Einstufung, da Westlake weder überkauft noch überverkauft ist.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 4 neutrale und 1 negative Einschätzung abgegeben, was im Schnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 122,2 USD, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhalten Anleger somit eine "Neutral"-Empfehlung für die Westlake-Aktie.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Anleger bewerten die Aktie daher insgesamt mit einem "Gut".