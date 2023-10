Das Westin Resort & Spa Ubud Bali: Das Jahr 2023 mit Exzellenz abschließen und das Jahr 2024 willkommen heißen

Bali, Indonesien (ots/PRNewswire) -Das Westin Resort & Spa Ubud Bali freut sich darauf, seine Gäste zum Abschluss des Jahres 2023 zur Begrüßung von Exzellenz einzuladen und die Verheißungen des Jahres 2024 herzlich willkommen zu heißen. Eingebettet in die üppige Schönheit Balis ist das Westin Resort & Spa Ubud Bali mit seinen 120 exquisiten Zimmern, darunter Deluxe-Zimmer, Suiten und Villen, bereit, die Gäste auf dieser außergewöhnlichen Reise zu begleiten.Das Westin Resort & Spa Ubud Bali, das nur 30 Autominuten von Ubuds wichtigsten Ausflugszielen wie dem Affenwald, dem Zentrum von Ubud und dem Kunstmarkt von Ubud entfernt liegt, bereitet sich auf eine Reihe von festlichen Veranstaltungen mit einzigartiger Nachhaltigkeitsthematik vor. Von der zauberhaften Weihnachtsbeleuchtung über das köstliche Weihnachtsessen bis hin zur großen Silvesterfeier steht Nachhaltigkeit im Mittelpunkt des Geschehens. Das Ziel ist es sicherzustellen, dass Gäste jeden Alters sich an diesen mit Spannung erwarteten Weihnachtsveranstaltungen erfreuen und gleichzeitig umweltfreundliche Konzepte und Dekorationen unterstützt werden. Für weitere Informationen zu den festlichen Veranstaltungen klicken Sie bitte auf diesen Link (https://bit.ly/FestiveWestinUbud).Das Westin Resort & Spa Ubud Bali bringt den Geist der Freude und des Wohlbefindens ins Jahr 2024 und ist bereit dafür, das kommende Jahr unvergesslich zu machen. Das Jahr 2024 verspricht einen Neuanfang für alle, und das Resort möchte seinen Gästen unvergessliche Unterkunftserlebnisse bieten, bei denen Wellness im Mittelpunkt steht. Das Westin Resort & Spa Ubud Bali richtet sich an eine Vielzahl von Gästen, von Paaren, die einen romantischen Urlaub verbringen möchten, bis hin zu Familien, die nach einer Reihe an ansprechenden Aktivitäten suchen. Darüber hinaus machen die beiden gut ausgestatteten Versammlungsräume, die innige Zusammenkünfte für Gruppen von bis zu 100 Personen ermöglichen, das Hotel zur idealen Wahl für Geschäftstreffen und sorgen für einen vielversprechenden Start ins Jahr mit ausgezeichneten Erlebnissen für Geschäftsreisende und Freizeitreisende.Das Westin Resort & Spa Ubud Bali lädt Besucher dazu ein, sich auf eine Reise ins Jahr 2024 zu begeben, die von Wellness, Nachhaltigkeit und Exzellenz geprägt ist. Das Resort freut sich darauf, seinen Gästen einen wahrhaft einzigartigen und unvergesslichen Aufenthalt zu bereiten.Für weitere Informationen und Reservierungen besuchen Sie bitte westinubud.com (https://www.marriott.com/en-us/hotels/dpswr-the-westin-resort-and-spa-ubud-bali/overview/?EM=DNM_WESTINUBUD.COM) oder kontaktieren Sie das Reservierungsteam unter resv.dpswr@westin.com.Bleiben Sie auf dem Laufenden über die neuesten Nachrichten und Werbeaktionen, indem Sie dem Westin Resort & Spa Ubud Bali auf Instagram (https://www.instagram.com/thewestinubud/) und Facebook (https://www.facebook.com/TheWestinUbud/) folgen.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2247662/YOGA_BY_THE_POOL.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/das-westin-resort--spa-ubud-bali-das-jahr-2023-mit-exzellenz-abschlieWen-und-das-jahr-2024-willkommen-heiWen-301958196.htmlPressekontakt:Nadya Chendana,Marketingkommunikations-Managerin,Das Westin Resort & Spa Ubud,Bali,E-Mail: Nadya.chendana@westin.comOriginal-Content von: The Westin Resort & Spa Ubud, Bali, übermittelt durch news aktuell