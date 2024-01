Westhaven Gold Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

In den letzten zwei Wochen wurde die Westhaven Gold von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung ermöglicht daher die Einstufung "Neutral".

Bei Westhaven Gold konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Weder besonders positive noch negative Themen wurden in den sozialen Medien registriert. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses Indikators ist die Westhaven Gold aktuell überverkauft, was als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein neutraler Wert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der gleitende Durchschnittskurs der Westhaven Gold beläuft sich aktuell auf 0,26 CAD, während der aktuelle Kurs bei 0,225 CAD liegt. Dies führt zu einer negativen Distanz zum GD200 und damit zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt hingegen einen positiven Abstand, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.