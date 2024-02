Westhaven Gold Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die Bewertung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Fakten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung und der Diskussion im Netz. In Bezug auf Westhaven Gold hat die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten nur eine schwache Aktivität gezeigt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Westhaven Gold somit eine Bewertung von "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bezüglich Westhaven Gold war in den letzten zwei Wochen neutral, und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Daher wird die Aktie heute ebenfalls als "Neutral" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich das Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt der Westhaven Gold-Aktie beträgt derzeit 0,23 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,2 CAD liegt, was zu einer Abweichung von -13,04 Prozent führt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Westhaven Gold-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 68, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Westhaven Gold.