Westhaven Gold Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Westhaven Gold ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen zeigt, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Diskussionsintensität im Internet kann Stimmungen verstärken oder umkehren, was zu neuen Einschätzungen für Aktien führt. Bei Westhaven Gold wurde eine langfristige starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was insgesamt zu einer langfristigen Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -16 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Westhaven Gold beträgt der 7-Tage-RSI 40 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt im neutralen Bereich, wodurch die Aktie für diesen Punkt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Somit wird Westhaven Gold insgesamt als "Neutral" bewertet.

