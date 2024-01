Westgold Resources Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die Westgold-Aktie hat in den letzten Handelstagen eine gemischte Bewertung aus technischer Sicht erhalten. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, ergibt sich eine Abweichung von +11,92 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Allerdings zeigt die kurzfristigere Analyse der letzten 50 Handelstage, dass die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält, da der aktuelle Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine negative Veränderung des Stimmungsbildes bei Westgold in den sozialen Medien. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Die Anzahl der Diskussionen in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutral, mit vereinzelten positiven und negativen Themen. In den letzten ein, zwei Tagen wurde jedoch vermehrt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen gesprochen. Dadurch erhält das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Westgold-Aktie zeigt auf, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Westgold.