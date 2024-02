Westgold Resources Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die technische Analyse der Westgold-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 1,78 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 1,985 AUD liegt, was einem Unterschied von +11,52 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Verwendung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine andere Bewertung, da der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dadurch erhält die Westgold-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating im Rahmen der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf den Relative Strength-Index ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 82,61, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 52,49, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt resultiert daraus ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Sentiment und der Buzz um die Westgold-Aktie haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, weshalb eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden.

Die Anleger-Stimmung rund um die Aktie zeigt hingegen, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. Aktuell sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Westgold-Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers mit "Gut" bewertet.