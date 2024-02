Westgold Resources Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die technische Analyse der Westgold-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 2,24 AUD einen Abstand von +27,27 Prozent zum GD200 (1,76 AUD) hat, was ein "Gut"-Signal darstellt. In Bezug auf den GD50, der den mittleren Kurs aus 50 Tagen angibt, liegt der Kurs bei 2,09 AUD. Dies bedeutet, dass ein Abstand von +7,18 Prozent vorliegt, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Zusammenfassend wird der Kurs der Westgold-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um Westgold haben sich in den letzten Wochen negativ verändert. Dies basiert auf der Auswertung der Stimmung in den sozialen Medien, die zu diesem Ergebnis geführt hat. Daher wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. Hinsichtlich der Stärke der Diskussion und der Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Westgold in dieser Hinsicht daher ein "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Westgold-Aktie überverkauft ist, basierend auf dem RSI der letzten 7 Tage. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatile Situation, weshalb hier eine "Neutral"-Einstufung erfolgt. Die Gesamtanalyse der RSIs führt zu einem "Gut"-Rating für Westgold.

Die Stimmung und die Kommentare in den sozialen Medien können ebenfalls die Einschätzung eines Aktienkurses beeinflussen. In diesem Fall wurden überwiegend positive Kommentare festgestellt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Zusammenfassend wird Westgold hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.