Westgold Resources Aktie: Bloß aufpassen!

Die technische Analyse der Westgold-Aktie zeigt gemischte Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +11,92 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Allerdings liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage unter dem aktuellen Kurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine deutliche Veränderung hin zum Negativen. Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Stärke der Diskussion bleibt jedoch unverändert und wird daher mit "Neutral" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich für diese Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei positive Themen leicht überwogen. In den letzten ein, zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Westgold diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Westgold-Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Westgold.