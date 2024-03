Westgold Resources Aktie: Alles kein Problem!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Das Anleger-Sentiment für die Westgold-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. An vier Tagen gab es positive Diskussionen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen waren es vor allem negative Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Auch das langfristige Stimmungsbild der Investoren und Nutzer im Internet deutet auf eine negative Entwicklung hin. Die Anzahl der Beiträge zu Westgold zeigt zwar eine starke Aktivität, jedoch zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz. Somit wird der Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" vergeben.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Westgold liegt aktuell bei 57,89 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Die gleitenden Durchschnittskurse für Westgold belaufen sich auf 1,87 AUD, während der aktuelle Kurs bei 2,48 AUD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +32,62 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auch der GD50 deutet mit einem Abstand von +17,54 Prozent auf eine positive Entwicklung hin. Somit erhält die Aktie insgesamt eine Gesamtnote von "Gut" in der technischen Analyse.

