Western Union-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Analystenbewertung für Western Union zeigt gemischte Ergebnisse. Über den Zeitraum von 12 Monaten verteilten die Analysten 0 positive Bewertungen, 4 neutrale Bewertungen und 1 negative Bewertung. Langfristig betrachtet erhält das Unternehmen von institutioneller Seite aus eine neutrale Bewertung. Aktuelle Berichte zeigen eine ähnliche Tendenz, wobei das Rating für das Western Union-Wertpapier im letzten Monat ebenfalls neutral ausfällt.

In Bezug auf den aktuellen Kurs von 13,08 USD erwarten die Analysten eine negative Entwicklung von -11,12 Prozent und geben ein mittleres Kursziel von 11,63 USD an. Diese Entwicklung wird als schlecht bewertet, was das Gesamtrating der institutionellen Analysten auf neutral festlegt.

Die Dividendenrendite für Western Union beträgt derzeit 7,86 Prozent, was eine positive Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens durch die Analysten zur Folge hat.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI von Western Union zeigen eine neutrale Bewertung, wobei das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Western Union in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,36 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche und dem "Finanzen"-Sektor liegt das Unternehmen deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.