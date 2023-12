Western Union Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Bei Western Union gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz. Das bedeutet, dass die Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine eindeutige Tendenz zu positiven oder negativen Themen gezeigt haben. Daher wird das Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI von Western Union liegt momentan bei 31,67 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,54, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hindeutet.

In den sozialen Medien wurden Western Union in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, und auch die diskutierten Themen waren größtenteils positiv. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft.

Bei den Analystenbewertungen der Western Union-Aktie in den letzten zwölf Monaten ergab sich insgesamt ein "Neutral"-Rating, mit 0 "Gut"-Bewertungen, 4 "Neutral"-Bewertungen und 2 "Schlecht"-Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel lag bei 11,7 USD, was auf ein Abwärtspotenzial von -1,52 Prozent hindeutet. Daher ergibt sich auch hier eine "Neutral"-Empfehlung.

Zusammenfassend erhält Western Union also insgesamt ein "Neutral"-Rating für diese Analyse.

Western Union kaufen, halten oder verkaufen?

