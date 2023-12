Western Union Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der Auskunft darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der Western Union-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 11, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist, und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 42,32, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für Western Union.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lassen ebenfalls auf eine positive Einschätzung für Western Union schließen. Die erhöhte Aktivität im Netz weist auf eine starke Diskussionsintensität hin und erhält dementsprechend ein "Gut"-Rating. Die positive Veränderung der Stimmungsrate entspricht ebenfalls einer Einschätzung als "Gut"-Wert. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Western Union in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die technische Analyse ergibt eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht für Western Union. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weicht um +1,59 Prozent vom aktuellen Kurs ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso erhält die Aktie auf kurzfristigerer Basis mit dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger spielen eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse von Kommentaren und Befunden auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Reaktionen in Bezug auf Western Union. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Somit erhält die Aktie auch in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Insbesondere hinsichtlich der Stimmung wird Western Union als "Gut" eingestuft.

