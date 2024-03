Western Union Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Gemäß den Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, steht Western Union derzeit bei einer Gesamtbewertung von "Neutral". Von den insgesamt abgegebenen Bewertungen waren 0 positiv, 4 neutral und 1 negativ. Es liegen keine aktuellen Updates der Analysten vor, aber das durchschnittliche Kursziel für Western Union beträgt 11,63 USD, was einer prognostizierten Kursänderung von -17,32 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Prognose wird das Rating für die Aktie als "Schlecht" eingestuft, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Western Union derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 12,26 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie (14,06 USD) um +14,68 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 12,64 USD, was einer Abweichung des Aktienkurses um +11,23 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Western Union eingestellt waren. Es gab insgesamt zehn positive und vier negative Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Western Union daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Schließlich bietet Western Union im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite der Branche IT-Dienstleistungen eine Dividendenrendite von 7,86 %, was 1,52 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 6,34 %. Aufgrund dieses höheren potenziellen Gewinns wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Gut" eingestuft.