Western Union Aktie: Es geht auch anders!

Die Western Union-Aktie wird aus technischer Sicht neutral bewertet, basierend auf der Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Der aktuelle Kurs von 12,19 USD weicht um +1,75 Prozent von diesem Durchschnitt (11,98 USD) ab. Ebenso ergibt sich für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ein Abweichung von +2,44 Prozent, was auch zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Performance der Western Union-Aktie in der "Finanzen"-Branche mit einer Rendite von -7,33 Prozent mehr als 16 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite in der "IT-Dienstleistungen"-Branche mit 23,47 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 16,14 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Fundamental betrachtet weist die Western Union-Aktie mit einem aktuellen KGV von 7,08 eine Unterbewertung im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 56,62 auf, was zu einer guten Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

Die weichen Faktoren wie das Sentiment und der Buzz im Netz führen zu gemischten Bewertungen. Die Diskussionsintensität der Aktie war durchschnittlich, während die Rate der Stimmungsänderung negativ ist, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis schlechte Bewertung für die Western Union-Aktie auf Basis der technischen, branchenbezogenen, fundamentalen und weichen Faktoren.

Sollten Western Union Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Western Union jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Western Union-Analyse.

Western Union: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...