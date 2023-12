Western Sierra Mining Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weit verbreitetes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, zwischen 70 und 100 als "überkauft", und dazwischen gilt als neutral. Der RSI der Western Sierra Resource liegt bei 77,07, was auf eine "Schlecht"-Einstufung hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 48,3 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich für die Aktie eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf Sentiment und Buzz kann unsere Analyse starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Western Sierra Resource hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, daher erhält die Aktie von uns eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt jedoch eine verringerte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein nachlassendes Interesse hinweist. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmung für Aktienkurse lässt sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung einschätzen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend negativ waren. Allerdings wurden in den sozialen Medien in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" eingestuft.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Western Sierra Resource-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) um 69,2 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstagen (GD50) um 23 Prozent, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating für die Aktie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.