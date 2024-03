Western Securities Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die Western Securities-Aktie hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung verzeichnet, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 6,62 CNH, während der aktuelle Kurs 7,27 CNH beträgt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +9,82 Prozent. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 6,39 CNH, was einer Differenz von +13,77 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut" basierend auf der technischen Analyse.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Western Securities-Aktie beträgt 39,55, was eine Bewertung als "Neutral" ergibt. Für den RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt sich ein Wert von 35,56, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Neutral" führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Western Securities liegt bei 36, was im Vergleich zur Branche "Kapitalmärkte" auf ähnlichem Niveau liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf fundamentalen Kriterien.

Die Anleger-Stimmung für die Western Securities-Aktie ist insgesamt negativ. Die Diskussionen in den sozialen Medien und Meinungsspalten in den letzten Wochen zeigen, dass überwiegend negative Themen im Fokus standen. Aufgrund dessen erhält der Titel insgesamt die Einschätzung "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung. Somit ergibt sich insgesamt eine negative Einschätzung basierend auf der Anleger-Stimmung.