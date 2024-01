Western Securities Aktie: Gut oder schlecht?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bewerten, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Western Securities wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage auf 43,24 Punkte geschätzt, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 65,55, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz zeigt die Aktie von Western Securities eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz, was zu einer positiven Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was insgesamt zu einem "Gut"-Wert führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor, liegt die Rendite von Western Securities mit 1,71 Prozent über dem Durchschnitt. In der "Kapitalmärkte"-Branche liegt die Rendite bei 3,85 Prozent, wobei Western Securities mit 2,14 Prozent darunter liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite von Western Securities liegt bei 0,73 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,47 Prozent liegt. Basierend auf diesem Ergebnis erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.