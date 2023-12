Western New England Aktie: Tut sie es schon wieder?

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Western New England bei 8, was bedeutet, dass die Börse 8,11 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 50 Prozent weniger als der Durchschnittswert in der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung", der derzeit bei 16 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen auf positive Kommentare und Themen rund um Western New England untersucht. Die überwiegend positiven Befunde führen zu einer "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 4,06 Prozent, was 134,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Demnach erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten erzielte die Western New England-Aktie eine Performance von -14,38 Prozent, während vergleichbare Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 0,23 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -14,61 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Sektorwert von 9,99 Prozent lag die Aktie mit einer Rendite von 24,38 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.