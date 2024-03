Western New England Aktie: Der Knaller!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Western New England liegt bei 11, was im Vergleich zum durchschnittlichen KGV von 34,28 in der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" deutlich niedriger ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Grundlage.

Die Dividendenrendite von Western New England beträgt aktuell 3,2 Prozent, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,52 Prozent liegt. Die Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung für Western New England ist insgesamt positiv, wie aus Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien hervorgeht. Positive Themen standen in den letzten Tagen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Western New England eine Performance von -9,71 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -0,45 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -9,26 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 7,51 Prozent erzielte, liegt Western New England um 17,22 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.