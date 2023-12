Western Mining Aktie: Was macht der Markt?

Anleger: Die Einschätzung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Unsere Analysten haben Western Mining auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings haben die Nutzer in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Western Mining angesprochen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral". Darüber hinaus wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt. Dabei stehen sieben konkret berechnete Signale zur Verfügung (4 "Schlecht", 3 "Gut"), was zu einer "Schlecht" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Somit wird Western Mining hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Sentiment und Buzz: Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen, als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei dieser Analyse zeigte Western Mining interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich aufgrund einer erhöhten Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung.

Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen häufig im Finanzmarkt eingesetzten Indikator aus der technischen Analyse. Wir bewerten nun Western Mining anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 67,11 Punkten, was bedeutet, dass die Western Mining-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt einen Wert von 41,18, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Western Mining eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Western Mining-Aktie beträgt aktuell 12,16 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 12,68 CNH liegt (eine Abweichung von +4,28 Prozent). Auf dieser Basis erhält Western Mining eine "Neutral"-Bewertung. Auch für den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (12,67 CNH) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,08 Prozent). Somit erhält die Western Mining-Aktie auch für diesen ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird Western Mining auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.