Western Mining Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "Imperial Brands plc":

Die Western Mining-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 12,76 CNH verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 16,78 CNH, was einer Steigerung um 31,5 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird dies als "Gut"-Bewertung eingestuft. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 14,75 CNH zeigt mit einem Schlusskurs von +13,76 Prozent Abweichung eine positive Tendenz und wird ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Western Mining-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 50,32 Prozent erzielt, was mehr als 75 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von -24,8 Prozent verzeichnet, liegt die Western Mining-Aktie mit 75,13 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt eine eher negative Bewertung in den letzten zwei Wochen. Unsere Redaktion hat jedoch auch positive Themen in den jüngsten Kommentaren festgestellt. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft, wobei unsere Redaktion auch 5 negative Signale identifiziert hat, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Western Mining-Aktie zeigt einen Wert von 36,79 für den RSI7 und 31,68 für den RSI25. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Insgesamt lässt sich die Western Mining-Aktie aus technischer Analyse, Branchenvergleich und Anleger-Stimmung als neutral bis gut bewerten.