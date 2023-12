Western Mining Aktie: Hammer-Nachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "Agfa-Gevaert":

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Western Mining war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Neun Tage lang dominierten positive Themen die Diskussionen in den sozialen Medien, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führte.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Western Mining-Aktie mit 14,22 CNH 16,27 Prozent über dem GD200 (12,23 CNH) liegt, was als "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 12,74 CNH, was einem Kursabstand von +11,62 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 4, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage-Basis (30,7) wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für Western Mining nach der RSI-Bewertung.

Im Branchenvergleich konnte die Aktie von Western Mining in den letzten 12 Monaten eine Performance von 57,3 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -8,12 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +65,42 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -8,12 Prozent hatte, lag die Aktie um 65,42 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie von Western Mining ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.