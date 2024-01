Western Mines Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die technische Analyse von Western Mines-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt deuten darauf hin, dass der aktuelle Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Anleger-Stimmung hingegen wird als positiv bewertet, da in den sozialen Medien überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Das Stimmungsbild bleibt daher neutral, während die Aufmerksamkeit über das Unternehmen abnimmt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage und der RSI auf 25-Tage-Basis zeigen, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung nach RSI-Bewertung für Western Mines.