Western Mines Aktie: Das darf nicht passieren!

In den letzten Tagen war die Stimmung in sozialen Netzwerken für Anleger überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an 12 Tagen grün, und negative Diskussionen wurden nicht aufgezeichnet. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Western Mines gesprochen. Dadurch bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Western Mines, so ergibt sich folgendes Bild: Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 72,73 Punkte, was bedeutet, dass Western Mines momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,15, was bedeutet, dass Western Mines hier weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass Western Mines derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,43 AUD, womit der Kurs der Aktie (0,265 AUD) um -38,37 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 0,28 AUD entspricht aus Sicht des Aktienkurses einer Abweichung von -5,36 Prozent. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität für Western Mines ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung erfährt in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Western Mines.